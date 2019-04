19. April 2019, 22:00 Uhr Missa Brevis Mühlfeldchor singt zu Ostern

Der Mühlfeldchor gestaltet am Ostersonntag, 21. April, von 8.30 Uhr an die Orgel-Messe mit Speisenweihe in der Mühlfeldkirche. Am Ostermontag, 22. April, von 8.30 Uhr an interpretieren der Chor und das Mühlfeldorchester zur Festmesse in der Mühlfeldkirche die Missa Brevis in C, genannt Orgelsolomesse, von Wolfgang Amadeus Mozart, das "Lobet Gott mit Jubelschall" von Georg Friedrich Händel und das Hallaluja aus dem Messias von Händel.