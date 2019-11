"Miss Sixty", eine deutsche Komödie von Sigrid Hoerner aus dem Jahr 2014, läuft am Sonntag, 17. November, bei einer Benefizkino-Matinee im Penzberger Kino P (Beginn 11 Uhr). Die Geschichte handelt von der 60-jährigen Molekularbiologin Luise Jansen (Iris Berben), die nach ihrer Zwangspensionierung beschließt, sich ihren späten Kinderwunsch zu erfüllen. Veranstalter der Matinee ist der Inner Wheel Club Pfaffenwinkel, der in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschen in Not, vor allem Kinder, unterstützt hat. Vor und nach dem Film gibt es die Möglichkeit zum Plaudern bei Fingerfood und Getränken. Alle Einnahmen kommen den Hilfsprojekten des Clubs zu Gute. Karten zu 13 Euro inklusive Getränk gibt es im Kino P und bei der Buchhandlung Rolles.