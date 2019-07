4. Juli 2019, 17:40 Uhr "Miniphänomenta" Röhren-Songs und Finger-Flipper

Zwei Wochen lang machen knapp 50 Experimentierstationen Halt an der Geretsrieder Volksschule. Die "Miniphänomenta" soll die Schüler für Naturwissenschaft und Technik begeistern.

Von Viktoria Spinrad

Bei "Ent-chen" stockt Liah. Sie hat den Ton vergessen. War es das vierte oder das fünfte Rohr, auf das sie nun mit dem Filzlappen schlagen muss, um das beliebte Kinderlied erklingen zu lassen? Suchend schaut die Achtjährige zu ihrer Klassenkameradin Lilly. Die weiß: je kürzer das Rohr, desto höher der Ton. Mit dem Filzlappen in der Hand zeigt sie noch einmal, wie die sieben Rohre zum Instrument werden: Und so erklingt ein sauberes "Alle meine Ent-chen" durch die Aula der Geretsrieder Karl-Lederer-Schule.

Diese mutiert dieser Tage zum Experimentierfeld für die Techniker und Naturwissenschaftler von morgen. An etwa 50 Stationen können Schüler Pendel schwingen, Drähte erhitzen, Würfel rollen und auf Rohren tönen. Denn zurzeit macht mit der "Miniphänomenta" eine Art technischer Wanderzirkus Halt an der Schule. Das Ziel: Gerade auch bei Mädchen wie Liah und Lilly Neugierde für Naturwissenschaften und Technik wecken - um langfristig den Fachkräftemangel vorzubeugen. Kann die "Miniphänomenta" helfen?

Was passiert, wenn man Wasser aus der Flaschen-Waage saugt? (Foto: Harry Wolfsbauer)

Etwa 20 Meter vom Röhren-Instrument entfernt stehen Till und Mika und basteln stoisch an einer Art manuellem Holz-Flipper - wenn auch unter Schwierigkeiten. Eigentlich sollte die Kugel möglichst langsam in das Loch am unteren Ende der schrägen Holzbahn rollen. Doch die Kugel bleibt ständig auf den von den Jungs strategisch aufgelegten Holzbalken hängen, sodass Till mit den Fingern nachhelfen muss. Minutenlang justiert er die Balken zurecht, selbst als die Mutter drängt und eine Mädelsgruppe die Holzstäbe wegzuräumen droht. Stolz schaut Till schlussendlich auf die Stoppuhr: 13 Sekunden, immerhin.

Etwas produktiver Forscher-Frust ist auch im ersten Stock zu spüren, wo verschiedene Wasserexperimente aufgebaut sind. An einer Station rätseln Tochter und Mutter, warum ein Stein im Wasser weniger wiegt als in der Luft; an einer anderen fragt Till vom Holz-Flipper, warum sich die rot-schwarze Figur in der Plastikflasche dreht, wenn man sie eindrückt. Warum das alles so funktioniert, "das wissen wir ja alles nicht", fasst ein Neunjähriger zusammen, der Bleistiftstriche als elektrische Leitung verwendet.

Auf welcher Bahn rollt die Kugel am schnellsten runter? Fragen wie diesen sollen die Schüler spielerisch auf den Grund gehen. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Zu sehr ins Detail soll es bei der "Miniphänomenta" aber auch gar nicht gehen. Im Stationenparcours gibt es keine Anleitungen, keine Erklärtafeln - hier geht es vor allem ums Staunen. Das sei nämlich ein "guter Weg, um zum Forschen zu kommen", wie Doreen Dambacher erklärt. Die Projektleiterin kommt vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. Das Bildungsunternehmen ist Träger des mobilen Experimentierfelds. Das ist so beliebt, dass man in Geretsried sage und schreibe neun Jahre darauf warten musste. "Meine Vorgängerin hatte es noch beantragt", erklärt die Konrektorin Elke Goymann.

Nun können sich die Schüler zwei Wochen lang austoben. Um einen längerfristigen Effekt zu schaffen, sollen die Eltern die Experimente nachbauen, wenn der Wanderzirkus dann nach Amberg weiterzieht. Kann das reichen, um dem Fachkräftemangel von morgen vorzubeugen? Marc Hilgenfeld schüttelt den Kopf. "Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt der oberbayrische Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber, der Hauptförderer des Projekts ist. Bis 2025 würden Bayern schließlich 300 000 Fachkräfte fehlen - "eine Großstadt", sagt er.

Genau deswegen sieht er das Rollen, Schieben und Ziehen dennoch als gute Investition: "Vielleicht wären es ohne Projekte wie dieses noch weniger Fachkräfte. Man muss früh anfangen." Und sollte schlussendlich an vielen Fronten kämpfen: Mädchen begeistern, Frauen zurück in den Beruf holen, Zuwanderer qualifizieren, auch Nichtakademiker mitnehmen.

Ein großes Thema, das für die kleinen Forscher noch ganz weit weg ist. Die sehen vor allem den Spaß. Zum Beispiel Lilly mit ihrer Entchen-Einlage. "Ich find's cool, wenn man eigene Lieder spielen kann", sagt sie. Ganz früher wollte sie Feuerwehrfrau werden, dann Polizistin. Und jetzt? "Vielleicht Forscherin", sagt die Achtjährige und flitzt zur nächsten Station.