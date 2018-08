22. August 2018, 22:04 Uhr Michl Müller Fränkischer Schelm

Bad Tölz-Wolfratshausen - Der Kabarettist Michl Müller gastiert zweimal im Landkreis mit seinem Programm "Müller... Nicht Shakespeare!". Er tritt am Freitag, 24. August, um 20 Uhr in der Loisachhalle Wolfratshausen auf und am Sonntag, 26. August, um 18 Uhr im Kurhaus Bad Tölz. Müller nimmt Aktuelles aus Politik und Gesellschaft aufs Korn - lebensnah und authentisch. Der selbsternannte "Dreggsagg" (fränkisch für "Schelm") aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er dabei das Publikum meist schnell auf seiner Seite. Karten gibt es bei der Stadt Wolfratshausen unter Telefon 08171/214 0 und in Bad Tölz bei der Tourist Info unter 08041/78 67 15.