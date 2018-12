17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Menschen begeistern Vortrag über Jugendliche und Politik

"Schreckgespenst Politik" hat Nico Wunderle seine Bachelorarbeit genannt, die er Dienstag, 18. Dezember, um 19 Uhr im Audimax auf dem Campus Benediktbeuern der Katholischen Stiftungshochschule München (KSH) vorstellt. Ihr Untertitel lautet: "Wie kann man junge Menschen für Politik begeistern?" Der KSH-Student ist Sozialarbeiter und angehender Bildungswissenschaftler. Seine Arbeit hat er als Kooperationsprojekt der KSH und des Bezirksjugendrings Schwaben geschrieben. In ihr beschreibt Wunderle unter anderem, was junge Menschen unter Politik verstehen und zeigt Strategien, wie sie für Politik zu begeistern sind. Weiterhin stellt er eigene Erfahrungen als Kreisjugendring-Mitarbeiter in Starnberg zur Diskussion und erklärt, welche Rolle Blogs, Podcasts und andere moderne Medien in der politischen Jugendarbeit spielen. Der Eintritt ist frei.