3. Februar 2019, 22:06 Uhr Meister ihres Fachs Klänge aus der Renaissance

"La Dansyere" eröffnet Iffeldorfer Meisterkonzerte

Ein ganz besonderes Programm eröffnet die Spielzeit 2019 der Iffeldorfer Meisterkonzerte: Das Ensemble La Danserye spielt am Samstag, 16. Februar, Werke aus der Renaissance, geprägt auch vom Klang der Instrumente aus dieser Epoche. Beginn im Gemeindezentrum Iffeldorf ist um 19 Uhr. Die aufgeführten Werke stammen unter anderem von Alonso Lobo, Christóbal de Morales, Rodrigo de Ceballos, Pedro Ruimonte, Clemens non Papa und Francisco Guerrero. Die Musiker spielen auf Originalinstrumenten wie beispielsweise einem Krummhorn, Zink oder Dulcian und entführen die Zuhörer damit in eine andere Welt. Die Mitglieder des Ensembles La Danserye sind sowohl im theoretischen Bereich und Instrumentenbau als auch als Interpreten Meister ihres Faches und musizieren auf zahlreichen Festivals in Spanien, Frankreich, Niederlande oder auch Mexiko. Héctor Eliel Márquez an der Orgel studierte Klavier und Komposition am Königlichen Musikkonservatorium "Victoria Eugenia" in Granada und ist dort heute als Korrepetitor tätig. Darüber hinaus ist er auch als Komponist, Kammermusiker und Dirigent sehr erfolgreich.

Auftakt der Iffeldorfer Meisterkonzerte mit dem Ensemble "La Danserye" am Samstag, 16. Februar, Gemeindezentrum, Beginn 19 Uhr. Karten für die nummerierten Plätze sind zu 30, 25 oder 22 Euro beim Kartenservice Iffeldorfer Meisterkonzerte (Telefon 08856-3695) oder online unter www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de erhältlich, außerdem in der Penzberger Buchhandlung Rolles, dem Rundschau-Verlag Penzberg, der Tölzer Buchhandlung Winzerer oder bei München Ticket.