Wenn die Gartenberger Bunker-Blasmusik im Saal der Ratsstuben Geretsried zum "Böhmischen Abend" aufspielt, kocht Engelbert Fuchs () dazu. Seit 23 Jahren führen er und Zeno Willnhammer die Ratsstuben und sind Chefköche. Nachdem der erste Böhmische Abend voriges Jahr ein Erfolg war, gibt's nun eine Wiederholung. Böhmen war für die Stadt Geretsried prägend: Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs kamen die ersten Vertriebenen aus Graslitz (heute Kraslice) in Geretsried an. Auch Roland Hammerschmied, Leiter der Bunker-Blasmusik, stammt aus Böhmen. Er wurde in Falkenau geboren; als er zehn Monate alt war, zog seine Familie nach Geretsried. Engelbert Fuchs hat der SZ Einblick in seine Küchenplanung gegeben.

"Mein persönlicher Bezug zu Böhmen ist ehrlich gesagt etwas weit hergeholt. Ich bin ursprünglich aus Österreich. Doch meine Mutter hat immer gerne böhmisch gekocht. Sie hatte ein Kochbuch mit grandiosen typischen Mehlspeisen, die ich geliebt habe. Die österreichische Küche ist der böhmischen allerdings recht ähnlich. Deftig und sehr gut! Voriges Jahr kam die Bunker-Blasmusik auf mich und meinen Compagnon zu und fragte, ob wir nicht nur unsere Räumlichkeiten für diese Abendveranstaltung zur Verfügung stellen, sondern die Gäste auch mit typisch böhmischen Schmankerln bekochen würden. Als wir uns dafür entschieden, musste ich mich dennoch ein bisschen in die historisch geprägte Küche einlesen. Von Zeit zu Zeit haben wir auch auf der Karte der Ratsstuben traditionelle Speisen stehen. Zum Beispiel Schweinebraten und Weißkraut nach böhmischer Art. Das kommt bei den Gästen immer gut an.

Das Menü für den diesjährigen Böhmischen Abend ist noch nicht komplett ausgearbeitet. Aber mit Sicherheit werden wir "Svickova" servieren. Das ist ein Sauerbraten, zu dem klassische Hefeknödel gehören. Außerdem wird wohl eine Egerländer Kartoffelsuppe mit aufs Menü kommen. Und natürlich dürfen Powidltascherl als Nachspeise nicht fehlen. Powidltascherl werden traditionell aus einem Quarkteig gefertigt. Die Teigtaschen werden mit Powidl, einem dunklen Zwetschgenmus, gefüllt, in Salzwasser gekocht und zum Schluss noch mit Butterbröseln verfeinert. Eine sehr leckere Süßspeise gibt das dann. Zu trinken wird es original Pilsner Urquell vom Fass geben, damit zur klassisch böhmischen Blasmusik auch Stimmung aufkommt. Letztes Jahr haben die Gäste schon nach einer halben Stunde das Parkett in Beschlag genommen und ausgelassen Walzer und Polka getanzt. Ich hoffe, dass die Gäste heuer wieder so viel Spaß haben und unser Menü genießen werden."

Böhmischer Abend, Samstag, 14. September, 19 Uhr, Ratsstuben Geretsried. Eintritt frei