Michael Lasidis wird als Stadtrat der Geretsrieder SPD vereidigt

Protokoll von Felicitas Amler

Als Juso hat er sich einst für den Nachtbus zwischen Geretsried und Wolfratshausen eingesetzt; jetzt rückt Michael Lasidis für den verstorbenen Walter Büttner in den Geretsrieder Stadtrat nach. Der 31 Jahre alte Volljurist, der beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in München arbeitet, sieht seiner künftigen Tätigkeit gespannt entgegen.

"Bei der vergangenen Kommunalwahl war ich auf Platz sieben der Geretsrieder SPD-Liste, aber dass ich nachrücke, damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Es liegt ja leider ein trauriges Ereignis zugrunde. Ob ich aufgeregt bin? Ja, auch. Ich bin zwar seit mehr als zehn Jahren politisch aktiv, und auch beruflich bin ich es gewohnt, vor vielen Leuten zu sprechen. Aber der Stadtrat ist doch noch ein anderes Umfeld. Bis vor ein paar Jahren war ich aktiv bei den Jusos, da ist man auch auf Bezirks-, Landes- und Bundeskonferenzen und vertritt Anträge. Es tut es mir leid, das ich als Juso nicht mehr so viel machen kann, es ist mit der Berufstätigkeit eben eine Frage der Zeit. Bevor ich beim Bundesamt angefangen habe, hatte ich eine anstrenge Referendariatszeit, die Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen, da hat man viel zu tun.

Mit meiner Fraktion habe ich schon einiges besprochen, ich möchte in den Jusskus (Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport). Geretsried ist ein guter Industriestandort, und natürlich hat die Stadt die Probleme des Wohnens zu lösen, aber ich denke, wir müssen den Menschen auch ein kulturelles Angebot machen, damit die Stadt lebenswert bleibt. Außerdem bin ich im selbst im Sport engagiert, im Ju-Jutsu-Verein Yawara-Do. Ich kenne daher auch den Zustand der Sportanlagen. Speziell in der sehr alten Halle der Mittelschule ist es schwierig. Neben dem Jusskus interessiert mich das Thema der Fahrrad-Infrastruktur. Ich habe ein Jahr in den Niederlanden gelebt, wo ich meinen Master of Law gemacht habe. Da gibt es viele Dinge, die man noch abschauen kann. Auf der Tagesordnung an diesem Dienstag steht ein Antrag von Sonja Frank auf Förderung beim Kauf von Lastenfahrrädern - die sind ja in den Niederlanden allgemeines Stadtbild. Auch hier gibt es schon in vielen Städten eine Förderung, etwa in Wolfratshausen. Ich freue mich auf die Diskussion im Geretsrieder Stadtrat."

Stadtrat Geretsried, Dienstag, 23. Juli, 17 Uhr, Rathaussaal; auf der Agenda stehen auch Kindertagesstätten und Mittagsbetreuung