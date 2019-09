An diesem Montag hat Anna Ammon ihren ersten Arbeitstag als neue evangelische Pfarrerin in Kochel. Die 32-Jährige, die in Oettingen im schwäbischen Landkreis Donau-Ries geboren wurde, tritt die Nachfolge von Antonia Janßen an. Sie teilt sich mit Pfarrerin Elke Binder die Betreuung der evangelischen Christen aus den Gemeinden Kochel, Schlehdorf, Benediktbeuern, Bichl, Großweil und Walchensee.

"Die Umzugskisten sind ausgepackt, ich bin ja schon Anfang August von Rosenheim, meinem Einsatzort für das Vikariat, nach Großweil gezogen. Ich freue mich riesig, dass ich die dreijährige Probedienstzeit hier machen kann. Kochel war mein Wunschort, denn ich war schon 2013 für vier Wochen im Praktikum hier und fand es toll: Die Menschen, die Gegend, das frisch restaurierte Kircherl mit der neuen Orgel - ein richtiges Kleinod. Kein Wunder, dass hier auch viele Leute von auswärts heiraten wollen. Trauungen, Gottesdienste, Taufen und Beerdigungen gehören zu meinen Aufgaben. Auch Konfirmandenunterricht. Aber der fällt heuer aus, weil es zu wenig Anmeldungen gibt.

Wir sind hier in der evangelischen Diaspora. In den sechs Gemeinden, für die wir zuständig sind, gibt es 1400 Mitglieder. Von einem Jahrgang melden sich aber meist nicht mal die Hälfte zur Konfirmation an. Ich unterrichte auch Religion an Schulen, künftig sechs Stunden an der Schlehdorfer Realschule. Schüler sind generell kritischer. Die fragen: Konfirmation, was ist das und was bringt mir das? Da muss man liefern. Aber ich bin sehr froh, dass wir als Pfarrer auch durch den Schuldienst am normalen Leben teilhaben können. Das ist für mich das Schöne an dem Beruf: der Kontakt mit Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und die vielfältigen Aufgaben. Das war nicht von Anfang an klar.

Mein Vater ist Pfarrer, aber ich konnte mir nicht vorstellen, das auch zu werden. Ich habe zuerst in Würzburg Sonderschullehramt und Theologie auf Magister studiert. Aber weil mich das nicht losgelassen hat, habe ich in München Volltheologie für das Pfarramt angehängt. Hier in Kochel habe ich eine halbe Stelle und schreibe an meinen zwei freien Tagen an meiner Doktorarbeit zum Thema Spiritualität in der Medizin. Das interessiert mich, weil ich zwei Jahre als ehrenamtliche Seelsorgerin im Klinikum Großhadern gearbeitet habe.

Ich habe drei Geschwister, meine jüngere Schwester ist auch Pfarrerin. Drei Theologen in einer Familie - meine Mutter, die Ärztin ist, findet das ungewöhnlich. Das macht vielleicht tatsächlich einen falschen Eindruck, denn wir sind sehr liberal aufgewachsen. Mein Vater hat auch Pädagogik studiert und ist ein richtig bunter Hund. Für mich persönlich ist der Glaube eine Lebensmelodie, die immer mitschwingt - in der Wahrnehmung der Welt und der Menschen. Eine Art Brille, mit der man durchs Leben geht und die das Verhalten prägt: freundlich sein und niemanden verurteilen."