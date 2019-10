"Eine Mahnung an uns alle"

Direktorin Andrea Titz steht an diesem Mittwoch vor einer Premiere im Wolfratshauser Amtsgericht: Erstmals ist in der Behörde großes Kino zu sehen. Im großen Sitzungssaal zeigt der Kulturverein Isar Loisach (KIL) den vielfach oscarprämierten Film "Gandhi" von Richard Attenborough aus dem Jahr 1982 mit Ben Kingsley als "The Mahatma". Es ist der 150. Geburtstag des indischen Pazifisten.

Im Amtsgericht einen Film über die Ikone des zivilen Ungehorsams gegen Staatsgewalt zu zeigen, ist für Titz kein Widerspruch. "Mahatma Gandhi ist nicht jemand, der für bewaffneten Widerstand steht, sondern für friedvollen Widerstand zur Erlangung von demokratischen Rechten", sagt sie. Zu den Aufgaben der Justiz zähle es, wachsam zu sein, um die Grundlagen des Rechtsstaats und der Demokratie zu bewahren. "Das ist eine Mahnung an uns alle."

Gerne hat die Gerichtsdirektorin den Saal ihrer Behörde für den Film bereitgestellt: "Wir sind kein Ort hinter verschlossenen Mauern." Das Amtsgericht agiere mitten in der Gesellschaft und sei auf deren Akzeptanz angewiesen. Auch mit regelmäßigen Ausstellungen öffne sich die Justizbehörde bereits der Bevölkerung.

Zur Einführung wird Titz sprechen. Als eine "große Kinogängerin" würde sie sich aber nicht beschreiben. Es sei einige Monate her, dass sie in einer Vorstellung gewesen sei. Als "Gandhi" 1982 in die Lichtspielhäuser kam, habe sie den Film aber gesehen, sagt sie.

"Gandhi", Filmvorführung, Mittwoch, 2. Oktober, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Amtsgericht, Bahnhofstraße 18, Karten zu 9 Euro per E- Mail an kontakt@kulturverein-isar-loisach.de oder Telefon 0177/726 27 27