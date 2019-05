10. Mai 2019, 22:04 Uhr Mein Tag Die richtige Portion Ehrgeiz

Hip-Hop-Tänzerin Haddy Manga will bayerische Meisterin werden

Von Nora Schumann

Am Samstag finden in Wolfratshausen die bayerischen Hip-Hop-Meisterschaften statt. Haddy Manga tritt als eine der Favoritinnen für das Tanzzentrum Müller an. "Das macht natürlich sehr viel Spaß. Wenn es einem keinen Spaß macht, rentiert es sich nicht", sagt die 16-Jährige. "Man muss es genießen, diese paar Minuten auf der Bühne stehen zu können, dafür übt man ja das ganze Jahr", so Manga.

Manga tanzt erst seit zwei Jahren, trotzdem hat sie im vergangenen Jahr bereits an einer bayerischen Meisterschaft teilgenommen. Dort werde jede Runde aussortiert, von der A-Reihe bis zur sogenannten M(eister)-Reihe. Aus der M-Reihe werde der Meister oder die Meisterin gekürt. "Vergangenes Jahr habe ich es in die M-Reihe geschafft und wurde Dritte", berichtet Manga. Sie habe ein gutes Rhythmus-Gefühl. Die 16-Jährige wohnt in Deining und kam mit zehn Jahren aus Gambia nach Deutschland.

Beim Wettkampf am Samstag gibt es verschiedene Disziplinen in mehreren Altersgruppen. Manga tritt unter anderem im Solotanz an. Beim Solotanz wird Freestyle getanzt. Dabei befinden sich mehrere Tänzer und Tänzerinnen auf der Bühne, die gegeneinander antreten. Ein zuvor nicht bekanntes Lied wird gespielt und Mitglieder der Jury gehen während der Tanzeinlage umher, um zu entscheiden, wer am besten performt und in die nächste Runde kommt. "Ich gehe drei Mal in der Woche ins Tanzzentrum und besuche verschieden Workshops. Ohne das würde es überhaupt nicht gehen, weil man dort Ausdauer trainiert und übt, wie man sich zu verschiedenen Takten bewegt", erklärt Manga. Bei den großen Formationen, bei welchen eine ganze Gruppe ein oder mehrere Stücke einstudiert, treffe man sich einmal in der Woche, um die Choreografie zu üben.

Aufgeregt sei sie nicht, die Nervosität komme erst am Tag des Wettkampfes. "Aber das vergeht, sobald die Musik losgeht", so Manga. "Man ist so in diesem Flair, wenn man die Musik spürt, dann ist alles andere um einen weg", sagt sie. Auch ihre Trainerin helfe ihr dabei, sich zu entspannen. "Bevor ich loslege, sagt sie mir, dass ich tief einatmen soll, das ist auch sehr hilfreich", erklärt Manga. Sie blickt dem Wettkampf voller Vorfreude und Ambitionen entgegen. "Auf der ersten Meisterschaft war der Erfolg mir nicht so wichtig, weil ich erst mal alles kennenlernen und schauen wollte, wie hoch das Niveau so ist. Jetzt, wo ich weiß, dass ich mithalten kann, will ich schon mein Bestes geben und hoffe auf eine gute Platzierung."