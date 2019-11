Vier Jahre lang waren Ben Schaschek und Hannes Koch mit einem Segelboot und einem alten Schulbus von Australien über Südostasien, Afrika und Südamerika bis nach Nordamerika unterwegs. Ihre Mission als "Sailing Conductors", wie sie sich nannten: Musiker weltweit zu treffen, zu verbinden und eine Platte der Weltmusik zusammenzustellen. Der Film Blown away erzählt die abenteuerliche Geschichte der beiden und jene der Musiker, die sie getroffen haben. Das KinoP. in Penzberg zeigt den Film an diesem Donnerstag, und Schaschek,33, ist persönlich anwesend.

Detailansicht öffnen Ben Schaschek. (Foto: Privat)

Im Oktober 2015 sind die beiden Tontechniker und Musiker von ihrer Reise zurückgekehrt. Im Alltagsleben sei er aber nie wieder angekommen, sagt Schaschek. "Wir haben das Segelboot gegen den Tourbus" getauscht. Immer auf Achse waren die beiden in den vergangen Jahren. Mit dem Schulbus, der in Amerika zu ihrem Zuhause geworden war, waren sie nun in Deutschland unterwegs, um ihre Geschichte zu erzählen, Filme zu zeigen und Musik zu machen. Laptop, Soundchip, Mikro und Aufnahmegerät, mehr brauchte das mobile Aufnahmestudio auf der Reise nicht.

"Wir haben alles aufgenommen, was uns über den Weg gelaufen ist", sagt der Musiker, "vom Muezzin zur Straßenmusik." Das Ziel sei es aber vor allem gewesen, aus jedem Land mindestens einen Musiker zu entdecken: "Vor allem wollten wir die Musik weitertragen." Das lief zum Beispiel so ab: Aufnahme eines Singer-Songwriters in Australien, dem nächsten Musiker in Indonesien wurde die Aufnahme vorgespielt, worauf dieser sein eigenes Instrument dazu gespielt hat. Und so weiter. So entstanden Songs mit teilweise 20 Musikern aus 20 Ländern. "Musik, die die Seele der Reise hörbar macht," beschreibt Schaschek das Genre, das er "Expedition Music" nennt.

Von den Anfängen der Reise, den "Pleiten und Pannen", Schwierigkeiten und "wie alles plötzlich ganz anders wurde", handelt Blown Away, sagt Schaschek. Und: "Die Leute, die wir getroffen haben, nehmen uns mit auf die Reise in ihr Leben." Er und sein Mitreisender Koch wollten zeigen, "dass man keine Angst haben muss rauszugehen und seine Träume zu leben". Er habe diese gefunden, darunter seine Liebe zum Segeln und zu einem Leben in der Natur. Das frühere Großstadtleben in Berlin hat er eingetauscht für ein Segelboot, das momentan im Hafen von Porto liegt. Abenteuersegeltouren bietet der Jungsegler jetzt an, wenn er nicht gerade in einem Kino Deutschlands über seine Abenteuerreise und Leidenschaft spricht.

KinoP.: "Blown away", Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, www.kinop.de