30. Januar 2019, 22:15 Uhr Mein Benefiz "Harfe ist immer klangvoll"

Sabrina Schwenger erklärt die Beliebtheit des Instruments

Protokoll Von Susanne Hauck

Die Geretsrieder Musikschule möchte eine kleine Harfe kaufen, aber hat das Geld dafür noch nicht beisammen. Ein Benefizkonzert am Freitag soll das ändern. Sabrina Schwenger (Foto: Privat) ist eine der beiden Leiterinnen der Geretsrieder Musikschule und erzählt, was hinter der Aktion steckt.

"Die Harfe erlebt bei uns einen erfreulichen kleinen Boom, seit einigen Jahren steigen die Schülerzahlen beständig an. Und so ist der Unterrichtstag unserer Harfenlehrerin Annette Hornsteiner aktuell komplett voll, wir mussten sogar jemanden mit einer Aufnahme in die Warteliste vertrösten. Besonders gefragt sind Zweier-Gruppen, die Kinder haben am gemeinsamen Lernen und Musizieren große Freude. Doch dafür fehlt uns eben die zweite kleine Harfe. Die großen Harfen hier in der Musikschule sind nichts für kleine Kinderhände. Um gut unterrichten zu können, haben wir uns deswegen eine Harfe ausgeliehen. Einige Zeit kann man das Instrument leihen, dann muss man sich entscheiden, ob man es kaufen möchte. Die Leihgebühr wird auf einen Kauf angerechnet. Doch auch ein gebrauchtes Instrument kostet etwa 2000 Euro. So kam unsere Lehrerin Claudia Weiss auf die Idee, dafür ein Benefizkonzert zu veranstalten. Nun freuen wir uns sehr, dass am Freitag das hervorragende Ligna-Quartett zugunsten des Kaufs der kleinen Harfe spielt. Teil des Quartetts ist auch Claudia Weiss, die seit 2001 in unserer Musikschule Cello unterrichtet. In dem etwa einstündigen Konzert in der Petruskirche in Geretsried werden Werke von Bach, Mozart, Pärt und Schubert zu hören sein. Im Anschluss laden wir das Publikum ganz herzlich zu einem Glas Sekt mit den Musikerinnen ein.

Warum der Harfenunterricht so beliebt geworden ist? Es ist eben ein sehr vielseitiges Zupfinstrument, das nebenbei zu den ältesten Musikinstrumenten überhaupt zählt. Harfenklang ist für mich romantisch und sphärisch, zart und rauschend und immer klangvoll. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Kinder, aber auch die Zuhörer in die fließenden Töne verlieben. Übrigens stimmt es nicht, dass nur Mädchen Harfe lernen wollen, wir haben auch zwei Buben."

Benefizkonzert der Musikschule: Ligna-Quartett, Freitag, 1. Februar, 18 Uhr, Petruskirche, Egerlandstraße 39, Eintritt frei, Spenden erbeten