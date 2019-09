Ein bisschen werden sich die Waldramer Grund- und Mittelschüler noch gedulden müssen. Doch die Zeit der Raumnot und des Improvisierens an der Schule ist bald vorüber. Der Neubautrakt im Süden ist in den Ferien aufgestockt worden, nachdem die Bauarbeiten wegen fehlender Angebote im vergangenen Sommer um ein Jahr verschoben worden waren. "Wir sind perfekt im Zeitplan", sagt Thomas Wenig, der beim städtischen Bauamt für die Aufstockung zuständig ist. Der Rohbau sei fertig, die lärm- und schmutzintensiven Arbeiten hätten wie geplant in den Ferien abgeschlossen werden können. Dach und Fassade sollen in den kommenden Tagen abgedichtet werden. Am Dienstag könne der Schulbetrieb planmäßig beginnen. Auf der Baustelle geht es dann mit dem Innenausbau der neuen Räume weiter. Genutzt werden können sie laut Wenig nach den Weihnachtsferien. "Der Abschluss der Baustelle ist für Mitte, Ende Dezember geplant."

Durch die Aufstockung, die der Stadtrat 2017 genehmigt hat, bekommt die Schule fünf neue Klassenzimmer, die sie dringend benötigt. In der Schule, die auch von Mittagsbetreuung und Hort genutzt wird, mussten zuletzt 19 Klassen mit 16 Klassenzimmern auskommen. Die Fachräume, die nach den geltenden Regularien für Fächer wie Informatik, Kunst und Physik vorgesehen sind, müssen in Waldram zweckentfremdet werden, um dort gewöhnlichen Unterricht abzuhalten. Auch der Jugendraum für sozialpädagogische Angebote kann wegen der Raumnot derzeit nicht genutzt werden. Schulleiter Josef Märkl hatte daher die Aufstockung, die bei der Generalsanierung der Schule zwischen 2008 und 2011 in dem Neubau bereits statisch vorgesehen wurde, schon seit längerem mit Nachdruck gefordert. Insgesamt soll die Erweiterung 1,8 Millionen Euro kosten. Das neue Stockwerk gleicht den Neubau an der Nordseite nun was die Etagenzahl betrifft dem Bestandsgebäude im Süden an. Der Gang, über den die Klassenzimmer im zweiten Obergeschoss dort erschlossen wurden, ist derzeit noch Teil der Baustelle. Damit der Unterricht in den kommenden Wochen reibungslos stattfinden kann, wurden die oberen Klassenzimmer übergangsweise neu erschlossen, mit Zugängen über das Treppenhaus. Für die Fluchtwege wurde eine so genannte Bypasslösung mit Außentreppe geschaffen.

Ganz spurlos werden die Bauarbeiten zwar nicht am Schulbetrieb vorbeilaufen. Schließlich müssen in den kommenden Wochen unter anderem Estrich und Bodenbeläge verlegt werden. Angesichts der Aussicht auf die neuen Klassenzimmer, die dann die Fachräume endlich wieder für ihren eigentlichen Zweck nutzbar machen, dürfte das aber für Lehrer und Schüler verkraftbar sein. Die Zeit der "Notjahre", von denen Märkl im Stadtrat gesprochen hat, ist in Waldram bald vorbei.

Darauf musste der Schulleiter lange genug warten. Schließlich hätte das neue Stockwerk mit den zusätzlichen Klassenräumen eigentlich schon im vergangenen Sommer gebaut werden sollen. Die Aufstockung musste jedoch um ein Jahr verschoben werden. Denn auf die Ausschreibungen kamen zu wenig Angebote, für drei Gewerke ging gar keines ein. Laut Wenig lag das einerseits an dem "sportlichen Zeitplan" - die Ausschreibung war erst im Juni 2018 erfolgt. "Das wäre utopisch gewesen, den Rohbau im vergangenen Sommer fertig zu kriegen." Andererseits gehen die fehlenden Angebote auch auf die Konjunktur der Baubranche zurück, die Gemeinden derzeit überall das Bauen schwer macht. Mit dem längeren Vorlauf habe es nun aber gut geklappt, sagt Wenig. Man habe die Bedingungen für die Firmen ändern und den Zeitplan "etwas lockerer gestalten" können. Zwar habe es bei der Ausschreibung Anfang dieses Jahres auch Probleme gegeben: Für zwei von sieben Gewerken habe man zunächst erneut keine Angebote erhalten. Bei einer weiteren Ausschreibung habe man jedoch passende Firmen gefunden.