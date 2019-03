31. März 2019, 21:53 Uhr Mehr Ehrenamtliche und ein Anbau Mütterzentrum wächst außen und innen

Das Mütterzentrum Geretsried (Müze) freut sich auf eine Erweiterung seiner Räume an der Adalbert-Stifter-Straße. Der Stadtrat habe dies zugesagt und Geld dafür im Haushalt eingestellt, erklärt die Müze-Vorsitzende Andrea Schimpf. "Mit dem Anbau eines weiteren Raumes haben wir die Möglichkeit, das Familiencafé nach unten Richtung Garten zu verlegen und die anderen Räume als Werkraum und Spielzimmer zu nutzen." Bald könne es an die Feinplanung gehen. Das Müze-Team ist weiter gewachsen, es besteht aus mittlerweile 28 Müttern und zwei Vätern. "Wir sind eines der wenigen Zentren in Bayern, bei denen das laufende Programm und die Veranstaltungen ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert und am Leben erhalten wird", erklärt Schimpf. Für 2761 Stunden Ehrenamt konnten mit Förderung der Regierung von Oberbayern Aufwandsentschädigung ausbezahlt werden.