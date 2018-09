16. September 2018, 22:04 Uhr Mehr als ein Promille Betrunkene 14-Jährige muss ins Krankenhaus

Mit einer Alkoholvergiftung ist ein junges Mädchen Samstagnacht in die Asklepios-Klinik in Bad Tölz eingeliefert worden. Die 14-Jährige aus Lenggries wurde nach Polizeiangaben gegen 21.20 Uhr in der Tölzer Straße in ihrem Heimatort am Boden liegend aufgefunden. Das Mädchen hatte deutlich mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Wie die 17-Jährige an den Alkohol gelangt ist, ist bislang nicht bekannt. Es seien ihre Eltern sowie das Jugendamt informiert worden, teilt die Polizei weiter mit.