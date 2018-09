27. September 2018, 22:14 Uhr Markus Gampl Analoge Kindheit

ÖDP

Die Fragen 1. Wie kann im Landkreis die Balance zwischen dem immer stärker werdenden Siedlungsdruck im Großraum München und dem ländlichen Charakter des Oberlands gewahrt werden? 2. Sollen die Geburtsabteilungen im Landkreis weiter zentralisiert werden, auf dem aktuellen Stand gehalten oder wieder dezentralisiert werden und wenn ja, wo und wie? 3. Die S-Bahn bis Geretsried soll frühestens 2028 fahren. Welche anderen Verkehrskonzepte wären zwischen Icking und Lenggries nötig? 4. Muss/soll/kann die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, was ist das Ziel? 5. Wie kann die Landwirtschaft naturverträglicher und tiergerechter werden? 6. Was sind die größten Probleme im Landkreis aus Ihrer Sicht (die größten Herausforderungen), und wie sollen sie behoben werden?

1) Das verherrlichte Wachstumsparadigma steht der Beachtung unserer ökologischen Grenzen und den schwindenden Ressourcen konträr gegenüber. Auch die Grünen haben nicht begriffen, dass nicht der technische Fortschritt alleine unsere halbwegs noch intakten Lebensräume erhalten kann. Wir brauchen dringend den schrittweisen Umbau in eine ökosoziale Marktwirtschaft, die sich am Gemeinwohl und nicht am Wirtschaftswachstum orientiert. Wohlstand ohne Wachstum und damit auch ohne weiter ansteigenden Siedlungsdruck!

Markus Gampl ist Technischer Angestellter und lebt in Münsing. (Foto: H. Wolfsbauer)

2) Mensch vor Profit! Das bedeutet dezentralisierte Geburtsabteilungen und die ehrliche Unterstützung unserer Hebammen.

3) Wir müssen unterschiedlichste Konzepte fördern, die den Individualverkehr reduzieren und verträglicher gestalten, ohne weitere Straßen zu bauen. Eine Wende in der Verkehrspolitik durch den Ausbau eines kostengünstigen ÖPNV ist allerorts notwendig.

4) Die Digitalisierung wird zu einer Schlüsselindustrie und darf nicht verschlafen werden. Wir sollten aber stets die Gefahren und die offensichtlich unsinnigen Entwicklungen im Auge behalten. Wir von der ÖDP sind beispielsweise überzeugt, dass Kinder ein Recht auf eine analoge Kindheit haben.

5) Die CSU-Politik des "Wachsen oder Weichen" hat unsere kleinbäuerlichen Strukturen weitgehend zerstört. Jedoch nur regionale und kleine Strukturen können uns naturverträgliche, gesunde und tiergerechte Produkte liefern. Faire Preise statt fatale Exportorientierung! Die fortschreitende Industrialisierung der Landwirtschaft lehne ich ab.

6) Unsere Naturschätze erhalten. Dem Siedlungsdruck entgegenwirken. Dem demographischen Wandel ernsthaft begegnen. Unseren Konsum und unsere Landwirtschaft neu überdenken. Unseren Wohlstand ohne Wachstumszwang erhalten. Die Herausforderungen sind enorm und sehr vielfältig, aber nicht unlösbar, wenn wir ehrlich und konsequent heute darauf reagieren und nicht erst, wenn sie für die nächsten Generationen zur untragbaren Last werden.