Am Walchensee dreht sich am Wochenende 31. August / 1. September wieder alles um das spannende Zeitalter der Wikinger: Im und rund um das Filmkulissendorf "Flake", das vielen aus den Kinofilmen "Wickie und die starken Männer" und "Wickie auf großer Fahrt" bekannt ist, kann beim "Wikingermarkt" der Dorfalltag der Normannen erlebt werden. Beim bunten Markttreiben (Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr) wird mittelalterliche Musik ebenso geboten wie Lagerleben, Gaukler, Geschichtenerzähler und Aktionen für Kinder und Erwachsene. Rund 80 Lagerleute und Händler in Gewändern aus der Wikingerzeit schmieden Waffen aus altem Werkzeug, stellen Glasschmuck in kleinen Tonöfen her, bauen schwere Rüstungen mit Kettenhemden und Helmen, spinnen Rohwolle und weben Stoff für ihre Kleider. Schaukämpfe lassen die rauen und abenteuerlichen Seiten des Wikingerzeitalters wieder aufleben. Als besonderer Höhepunkt ist heuer ein echtes Wikingerschiff am See, das bestaunt werden kann. Mehr unter www.walchensee.de