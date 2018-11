2. November 2018, 21:44 Uhr Malerwinkel Reich an Kontrasten

Auf Königsdorfer Flur führt eine facettenreiche Wanderung zum Malerwinkel. Auf ihr sind Gewässer aus vielen Perspektiven zu erleben

Von Arnold Zimprich, Königsdorf

Malerwinkel gibt es viele - doch nur einen auf Königsdorfer Grund, hoch über der Isar und direkt neben dem Radwanderweg Via Bavarica-Tirolensis. Im Rahmen einer gut vier Kilometer langen Rundwanderung lässt sich diese besonders facettenreiche Ecke des Königsdorfer Gemeindegebiets entdecken.

Start der Runde, die sich bequem in eineinhalb bis zwei Stunden zurücklegen lässt, ist ein kleiner, ausgeschilderter Wanderparkplatz an der Straße zwischen Königsdorf und der Jugendsiedlung Hochland - er befindet sich kurz vor der Jugendsiedlung direkt linkerhand nach der kleinen Brücke über die Rottach.

Malerwinkel Die Rundtour lässt sich als längerer Nachmittagsspaziergang umsetzen. Festes, wasserdichtes Schuhwerk ist von Vorteil. Für die Rottachmündung ist Trittsicherheit erforderlich! Empfohlenes Kartenmaterial: Karte ATK25-P11 des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Ausgangspunkt: Wanderparkplatz an der Rottachbrücke, circa 150 Meter vor der Jugendsiedlung Hochland. Streckenlänge: gut vier Kilometer / 70 Höhenmeter. Gehzeit: 1,5 bis 2 Stunden. ZIMP

Gleich zu Beginn gilt es, den richtigen "Einstieg" in die Runde zu finden. Wanderer sollten den Fahrweg einschlagen, der durch dichten Mischwald direkt Richtung Norden führt - nicht zu verwechseln allerdings mit jenem Weg, der unmittelbar am Parkplatz nach rechts abbiegt und der auf das weite Gelände der Jugendsiedlung führt. Bald erreicht der Weg den Rand des Rottach-Hochufers. Die Rottach (oder Rouda, wie sie auf Bayerisch genannt wird) ist ein rund 13 Kilometer langer Zufluss der Isar und entwässert große Moorgebiete im Königsdorfer Südosten. Daher kommt auch der auf das speziell nach Regenfällen intensiv rostrote Wasser verweisende Name - im Oberlauf heißt die Rottach auch "Rothbach".

Die Wanderung bietet speziell zu den Tagesrandzeiten eine reizvolle Sicht auf die niedriger liegende Isar und das Isarostufer. (Foto: Arnold Zimprich)

Nach rund 700 Metern gelangt man an einen Wendeplatz an einer großen, mehrstämmigen Buche und damit an das Ende des Fahrwegs. Vom Hochufer steigt man über einen kleinen, wurzeligen Pfad direkt zur Rottach hinab, die sich hier tief in den von der Isar im Laufe der Jahrtausende angeschwemmten Schotter gegraben hat - die Nähe des großen Gebirgsflusses wird offensichtlich. Auf schwach ausgeprägtem Pfad überschreiten Wanderer eine weite Wiesenfläche, der Weg windet sich durch ein paar kleinere Wäldchen und erreicht schließlich eine Lichtung, auf der man den Fernwanderweg München-Venedig und die typischen gelben Markierungsschildchen des Isartalvereins erblickt.

Ein Isarzufluss mit vielen Namen: Die Rottach, auch Rouda oder Rothbach genannt, hat eine teils rostrote Farbe. (Foto: Arnold Zimprich)

Wird die Zeit knapp, lässt sich die Rottach gleich links auf schmalem Steg überqueren. Abenteuerlustige und geologisch Interessierte folgen dem Pfad geradeaus und erreichen nach wenigen Minuten die je nach Wasserstand recht ungestüm vorbeibrausende Isar, deren grünlich schimmerndes, wildes Gebirgswasser im starken Kontrast zur rostroten Rottach steht.

Wer trittsicher ist, zweigt direkt am Isar-ufer auf einen schwach ausgeprägten Pfad nach links ab. Er führt in rund fünf Minuten direkt zur Rottachmündung, einem in den vergangenen Jahrzehnten recht zugewucherten und etwas verwunschenen Ort, an dem sich eindrucksvoll beobachten lässt, wie sich die so unterschiedlichen Gewässercharaktere miteinander vermischen. Tief hat sich die Isar bis in den Tertiärflinz eingegraben, die hier sichtbaren Mergelschichten fungieren als Unterlage für spätere, eiszeitliche Schotterablagerungen.

Zurück auf der Lichtung gehen Wanderer über den eingangs erwähnten Steg und steigen nun über einen fast schon alpin anmutenden, wurzeligen Pfad steil hinauf zum eigentlichen Malerwinkel, an dem sich eine Schautafel des Königsdorfer Wegs der Geschichte befindet. Auch wenn man hier nur noch selten auf Maler trifft, bietet dieser Ort eine speziell zu den Tagesrandzeiten sehr reizvolle Sicht auf die rund 50 Meter niedriger liegende Isar und das Isarostufer. Im Anschluss geht es auf dem schon durch Buschwerk sichtbaren Fahrweg komfortabel zurück Richtung Königsdorf respektive den Ortsteil Schuß, einem einsamen Anwesen auf einer großen Lichtung. Man hält sich nun an die Ausschilderung des Isarradwegs, zweigt an einem markanten, einzeln stehenden Baum links ab und erreicht über kupiertes Gelände wieder die Verbindungsstraße von Königsdorf zur Jugendsiedlung Hochland und wenig später den Ausgangspunkt.