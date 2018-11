26. November 2018, 22:03 Uhr Mal besinnlich, mal humorvoll Adventskonzert der Blaskapelle

Traditionell zum ersten Adventswochenende lädt die Blaskapelle Hohenschäftlarn am Samstag, 1. Dezember, zum Adventskonzert in die katholische Kirche St. Benedikt nach Ebenhausen (Lechnerstraße 11) ein. Von 19 Uhr an stehen Arrangements quer durch die musikalischen Stilrichtungen und Epochen auf dem Programm, von "Morning has broken" bis hin zur "Petersburger Schlittenfahrt". Unter der Leitung von Günter Graf spielen Musikanten in diversen Besetzungen. Auch die Nachwuchsgruppe wird wieder ihr Können zeigen. Zwischendurch gibt es besinnliche, aber auch humorvolle Gedichte und Kurzgeschichten. Der Eintritt ist frei, die Blaskapelle Hohenschäftlarn freut sich jedoch über Spenden, die der Jugendförderung zugute kommen.