5. Mai 2019, 21:51 Uhr Maibockanstich Der doppelte Ludwig

Maibockanstich mit Aloisius und Bruder Barnabas

Ludwig "Wiggerl" Gollwitzer bei einer Lesung am Tag des Buches und des Bieres in der Wolfratshauser Bibliothek. Sonst tritt er schon mal als Münchner im Himmel auf. (Foto: Hartmut Pöstges)

Sie sind die Lieblinge der Besucher hiesiger Starkbierfeste: Ludwig Schmid alias Bruder Barnabas aus Geretsried und Ludwig "Wiggerl" Gollwitzer alias Engel Aloisius ("Ein Münchner im Himmel") aus Wolfratshausen. Erstmals kommen die beiden zu einem "Gipfeltreffen der Extraklasse" zusammen, wie sie es nennen: am Samstag, 11. Mai, in der Loisachhalle beim ersten gemeinsamen Maibockfest. "Die Ludwigs", so Schmid und Gollwitzer, treffen sich nach ihren Starkbierauftritten immer noch im Kostüm ihres jeweiligen Alter Egos, Barnabas und Engel Aloisius, in der Garderobe und ärgern sich. "Ja, sie ärgern sich über so allerlei Schildbürgerei in ihren beiden Städten. Streng spüren sie den jeweiligen Schwachstellen und Stärken ihrer Städte nach." Musikalisch werden die Ludwigs unterstützt von der Stadtkapelle Wolfratshausen und der Gartenberger Bunkerblasmusik. "Seien Sie gespannt", so die beiden, "auf einen Bockanstich im Mai, der nicht nur im Glas einiges an Volumen bietet."

Ludwig Schmid, der "Schmid-Bäck", ist in Geretsried bekannt als Fastenprediger Barnabas, der den Politikern beim Starkbieranstich auf seine Weise einschenkt. (Foto: Hartmut Pöstges)

Maibockanstich: Samstag, 11. Mai, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Loisachhalle Wolfratshausen, mit Bewirtung vom Wirtshaus Flößerei. Tickets zum Preis von 9 Euro im Bürgerbüro Wolfratshausen, Rathaus, 08171/21 40, und im Musikhaus Dörfler, Ammerseeweg 7, Geretsried, 08171/312 69