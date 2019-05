1. Mai 2019, 22:04 Uhr Maibaum an der Wolfratshauser Floßlände Stattliches Exemplar

Die Plackerei hat die Helfer der Kolpingsfamilie Wolfratshausen und örtlicher Vereine viel Kraft gekostet: Allein mit sogenannten Scherstangen haben sie den neuen Maibaum an der alten Floßlände am Mittwoch aufgestellt. Begonnen hatten sie mit der schweißtreibenden Arbeit bereits um 5 Uhr früh. Gegen 8 Uhr morgens stand das stattliche Exemplar dann am Standort direkt an der Loisach. Gelohnt aber hat es sich, der Maibaum zog zahlreiche Blicke auf sich. Bereits seit 1947 organisiert die Kolpingsfamilie die Tradition des Maibaumaufstellens in Wolfratshausen.