7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Maestro Der Musik-Motivator

Der Geretsrieder Roland Hammerschmied bereichert das Kulturleben

Von Benjamin Engel, Geretsried

Leicht und locker wirkt es, wenn Roland Hammerschmied auf der Bühne steht. Und das macht der Geretsrieder oft. Schließlich leitet er seit Jahrzehnten den Chor Mixed Voices. Der 51-Jährige ist bei der Eghalanda Gmoi in der Tanz-, der Theater- und Trachtengruppe aktiv und steht an der Spitze der Gartenberger Bunker-Blasmusik. Erst kürzlich hat sich Hammerschmied mit Enno Strauß von der Groove Academy Geretsried zusammengeschlossen. Als Duo spielen die beiden Unterhaltungs- und Partymusik. "Ich brauche immer etwas Neues", erklärt der frisch mit der Isar-Loisach-Medaille Ausgezeichnete. Er habe einfach Spaß, wenn er Musik mache. Daher nimmt er wohl auch die Energie für seine vielen Aktivitäten.

Musik hat schon immer die Hauptrolle im Leben von Hammerschmied gespielt. Was er kann hat er sich im Wesentlichen selbst beigebracht. Der Vater zeigte dem Sechsjährigen die Grundlagen des Tenorhorns und später der Hammondorgel. Genauso setzt er sich aber auch an das Klavier, greift zur Gitarre, Trompete, Tuba oder Flügelhorn. Für das Enno-Strauß-Duo lernte er, mit dem E-Bass umzugehen. Erstaunlich ist es, wie Hammerschmied all das schafft. Tagsüber arbeitet er als Industriemeister Chemie in einem Geretsrieder Unternehmen. Zeit für die Musik bleibt ihm also nur am Abend und am Wochenende. Selbst einmal einfach nur als Zuhörer auf ein Konzert zu gehen, schafft er viel zu selten. "Ich habe ja selbst so viele Auftritte." Seit der Gründung im Jahr 1992 leitet Hammerschmied die Mixed Voices. Damals sang er schon seit sechs Jahren im Isura-Madrigal-Chor, den er mit anderen aus der Taufe gehoben hatte. Doch eine Gruppe junger Leute aus dessen Reihen wollte sich mit poppigeren und jazzigeren Stücken beschäftigen. Damit entstanden die Mixed Voices. Hammerschmied übernahm gerne die Leitung. Schließlich hatte er sich Mitte der 1980er Jahre zum Laienchorleiter im Rahmen der Chorwoche des Bayerischen Sängerbunds in Bad Feilnbach ausbilden lassen. Dort schaut er heute noch gerne den Großen der Chorleiter Zunft ihre Kniffe ab. Im Chorverband Bad Tölz-Wolfratshausen ist Hammerschmied heute Erster Vorsitzender. Ihn reizt, sich ständig neue Ziele zu setzen - auch, um so auf ein musikalisch höheres Niveau zu kommen. Wenn das etwa mit den Mixed Voices gelinge, sei das ein tolles Erlebnis, beschreibt er. Was häufig so einfach aussieht, bedeutet aber viel Arbeit. Manche Sänger können nicht einmal Noten lesen oder haben Schwierigkeiten mit den Rhythmus. "Ich muss die Leute begeistern, damit etwas weitergeht", sagt Hammerschmied. Doch das sporne ihn umso mehr an.

Sich bei der Eghalanda Gmoi zu engagieren, erscheint für Hammerschmied fast folgerichtig. Seine Familie stammt selbst aus dem Egerland. Er ist im heutigen Tschechien in Falkenau an der Eger geboren. Nach dem "Prager Frühling" von 1968 hatten die Eltern die Ausreise beantragt. Die Familie kam erst in einem Auffanglager in Nürnberg unter, ehe sie in Geretsried landete - und blieb.

Für Geretsried war das gut. Denn in der Stadt und darüber hinaus bereichert Hammerschmied das Kulturleben. Er wurde schon mit der Bezirksmedaille des Bezirks Oberbayern ausgezeichnet, ist Kulturpreisträger der Stadt Geretsried. Dass er jetzt noch die Isar-Loisach-Medaille bekommt, hat ihn überrascht. "Es freut mich aber sehr", sagt er. Es sei eine landkreisweite Anerkennung. "Es wird gesehen, was man tut."

Nur mit Disziplin schafft es Hammerschmied, musikalisch so aktiv zu sein. Doch die Zeit, einen Marathon zu laufen oder gar beim Tölzer Triathlon mitzumachen so wie früher alle paar Jahre, nehme er sich heute nicht mehr. "Da gehe ich lieber in eine Therme."