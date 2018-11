4. November 2018, 21:52 Uhr Los-Diebstahl verhindert Aufmerksame Verkäuferin

Ein 74-jähriger Wolfratshauser hat am Samstag vergeblich versucht, in einem Laden Lose zu stehlen. Laut Polizei lenkte er die Angestellte des Geschäfts am Hans-Urmiller-Ring ab, indem er einen Wettschein verlangte. Als er sich kurz unbeobachtet fühlte, ergriff er etwa 40 bis 50 Lose, die auf der Theke in einem offenen Behältnis standen. Die aufmerksame Verkäuferin bemerkte, als sie sich wieder umdrehte, wie der Mann die Scheine einstecken wollte, ohne zu bezahlen. Sie forderte ihn auf, sie sofort wieder herzugeben, was er auch tat. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

SZ