Von Felicitas Amler

Heiligendamm liegt für Colette Metreweli so weit weg wie eh und je. Die Hoffnung der Tölzerin auf eine Spezial-Reha, wie sie dort, an der Ostseeküste, angeboten wird, hat sich immer noch nicht erfüllt. Dass sich im Leben der 57-Jährigen, die im November 2020 mit Covid-19 auf Intensiv lag und seitdem an den Folgen laboriert, dennoch einiges zum Besseren gewendet hat, verdankt sie vor allem ihrer eigenen Stärke, ihrer positiven Lebenseinstellung und vermutlich auch zu einem Gutteil ihrem Humor.