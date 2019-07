31. Juli 2019, 22:00 Uhr Lokaler Einzelhandel Anschub zur Veränderung

Stadt fördert Beratung von Wolfratshauser Ladenbesitzern

Die im Bürgerbeteiligungsprozess geplante Umgestaltung der Wolfratshauser Altstadt wird zu Veränderungen führen, die auch zahlreiche Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer betreffen. Für diejenigen, die in ihr Haus oder ihren Laden investieren möchten, hat die Stadt nun ein Angebot geschaffen: Für eine Beratung müssen sie nur die Hälfte bezahlen. Die restlichen Kosten übernehmen ein Städtebauförderprogramm und die Stadt.

Wie Stadtmanager Stefan Werner erklärt, stehen dazu insgesamt 10 000 Euro zur Verfügung. 4000 kommen aus dem städtischen Projektfonds zur Belebung der Innenstadt, 6000 stellt das Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" der Regierung von Oberbayern bereit. Gefördert werden Beratungen für Gewerbeimmobilien, die sich mit Konzepten für Läden, Nach- oder Zwischennutzung befassen. Beantragen können die Förderung alle Gewerbetreibenden und Eigentümer von Gewerbeflächen im Projektgebiet - also zwischen Bergwald und Bahnhof. "Es ist ein weiteres Angebot, Handel und Gewerbe zu unterstützen, sich mit der Stadt zu verändern", erklärt Werner.

Beraten werden die Ladenbetreiber und Hausbesitzer vom Institut für Stadt- und Regionalmanagement. Die Experten, die auch das neue Dachmarkenkonzept für Wolfratshausen erstellen, führen zunächst ein aufklärendes Beratungsgespräch, dann analysieren sie die jeweilige Geschäftssituation und entwickeln eine Strategie und einen Maßnahmenkatalog für die Umsetzung. Dabei kann es um Design und Konzept eines Ladens, Marketing, Produktangebote oder Kundenberatung gehen, aber auch um die Frage, wie leer stehende Gewerbeflächen neu genutzt werden können. Die ersten Beratungen sollen im Oktober möglich sein.

Mehr Informationen unter Telefon 08171/214-420 und beim Gewerbetreffen am Montag, 23. September, 19 Uhr, in der Flößerei. Anmeldung per E-Mail an laura.schniotalle@wolfratshausen.de