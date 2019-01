20. Januar 2019, 21:56 Uhr Loipe bei Benediktbeuern Spuren im Schnee

Nach dem Schneechaos, das Rettungskräften und vielen ehrenamtlichen Helfern zu Jahresbeginn schwer zu schaffen machte, zeigte sich der Winter in den vergangenen Tagen von seiner angenehmen Seite. Die Sonnenstrahlen genossen auch Langläufer, die auf der Loipe bei Benediktbeuern unterwegs waren. In diversen Techniken, wie der Schnee zeigt: links im klassischen Stil, in der Mitte im Skating, rechts zu Fuß (vermutlich gingen irgendwie die Skier kaputt).