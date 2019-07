28. Juli 2019, 21:34 Uhr Live-Krimi, Theater, Lebensmitteltausch Spiele zum Klimaschutz

Im Klimacamp in Königsdorf lernten 18 Kinder und Jugendliche, was sie selbst im Alltag gegen den Klimawandel tun können.

18 Jugendliche aus dem Landkreis lernen in einem Camp in der Jugendsiedlung Hochland, was nachhaltige Ernährung und umweltfreundliches Wirtschaften bedeuten. Dabei steht der Teamgeist im Vordergrund

Von Veronika Ellecosta, Königsdorf

Was kann man als Jugendlicher tun, um Plastik und CO₂ einzusparen? Wie geht nachhaltige Ernährung, worauf kommt es beim Einkaufen an? Nach vier Tagen Klimacamp in der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf wissen die Teilnehmer dazu mehr. Und sie haben auch mehr als nur schwammige Ziele und Vorhaben, die sie im Alltag umsetzen wollen. Sie verzichten auf Plastikflaschen und aufs Fliegen, mäßigen sich bei Fleisch- und Milchprodukten. Für Butter zum Beispiel, erklärte Valentin, einer der Teilnehmer, würden in der Produktion von einem Kilogramm bis zu 22 Kilo CO₂ erzeugt. Das ist ein Wahnsinn, wie er findet. Er möchte etwas dagegen tun, "weil ich mit 80 auch noch eine schöne Welt haben will".

18 Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren haben dieses Jahr am Klimacamp teilgenommen. Sie kamen aus Gymnasien in München, Pullach, Bad Tölz und Benediktbeuern. Für vier Tage tauschten sie die Schulbank gegen das Blockhüttendorf in der Jugendsiedlung ein. Dort entwickelten sie unter der Leitung von umweltpädagogischen Fachkräften Ideen zum Klimaschutz und übten diese spielerisch ein. Genau das fand auch der zwölf Jahre alte Tim gut: Dass es hier nicht wie in der Schule zuging und die Jugendlichen sich selbst einbringen konnten.

Um das Klima ganzheitlich zu retten, werde das Engagement eines jeden gebraucht, weshalb beim Klimacamp viel Wert auf Gemeinschaft und Teamgeist gelegt werde, betonte Andrew Blackwell, Bildungsreferent vom Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern. Gemeinsam mit dem Naturerlebniszentrum Burg Schwaneck und der Umweltstation Königsdorf trägt das ZUK das Klimacamp nun zum achten Mal aus. Dieses Jahr leiten die drei Pädagogen Blackwell, Miriam Stiel und Christina Müller das Camp. Dafür überlegten sie sich ein abwechslungsreiches Programm: So begann die Woche mit einem Umwelt-Escape the Room. Am Dienstag gab es einen Live-Krimi zum Thema Konsum, in dem die Jugendlichen die globale Produktionskette von Mobiltelefonen kennenlernten und in einem Interaktions-Theater einen Mordfall klären mussten. Am Mittwoch stand das Projekt "Klimasiedler*innen" an: Wie im Brettspiel "Die Siedler von Catan" mussten die Jugendlichen in Gruppen durch Tauschhandel Rohstoffe erspielen und klimafreundlich wirtschaften - oder eben nicht. Der wichtigste Punkt in diesem Spiel, erklärte Miriam Stiel von der Umweltstation Königsdorf, sei eine Klimakrise, die durch ein Team ausgelöst werden konnte, aber von allen Spielern gemeinsam gelöst werden musste. Die Botschaft ist klar: "Alle müssen gemeinsam die Konsequenzen tragen und ihr Verhalten ändern." Im Spiel jedenfalls zeigten die Jugendlichen viel Ehrgeiz. Ihr Häuser hätten viele Teams etwa mit Solarpaneels ausgestattet, so Stiel.

Ein weiterer Programmpunkt, an dem sich die Jugendlichen mit viel Fleiß beteiligen, habe sich um nachhaltige Ernährung gedreht, berichtete Christina Müller vom Naturerlebniszentrum Burg Schwaneck. So seien die Kinder in Benediktbeuern losgezogen, um Lebensmittel mit den Bewohnern einzutauschen und am Abend ein dreigängiges Menü daraus zu kochen. "Es gab dann tatsächlich einen Salat, Kartoffel mit Quark und Kräutern aus dem Garten, und Beerencrumble als Nachtisch", schwärmt Christina Müller.

Was Ernährung betreffe, seien die Jugendlichen besonders fit, meinte Blackwell: "Sie sind sehr reflektiert und wissen oft, welches Essen wie viel CO₂ verbraucht." Und auch Miriam Stiel, die das Klimacamp schon im dritten Jahr betreut, hat beobachtet, dass der Nachwuchs rund ums Thema Nachhaltigkeit viel mehr als früher weiß. "Die Jugend von heute setzt sich viel intensiver mit dem eigenen Konsumverhalten auseinander als noch vor zwei Jahren", sagte sie.

Und die Jugendlichen selbst? Sie sind durch die Bank begeistert von dem neuen Wissen, das sie hier so nebenbei erworben haben. Jasmina, 14 Jahre, sagt: "Es schwirren ja viele alternativen Fakten durch die Medien, die sagen, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Beim Klimacamp haben sich meine Zweifel entkräftet und ich habe viel mehr Wissen über die Klimakrise gesammelt. Das hat mich in meinem Weg bestärkt."