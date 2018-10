7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Literatur-Attraktion in Bad Tölz Vom Film zum Buch

Weil die Villa des Schriftstellers nicht offen steht, hat Bad Tölz in der Stadtbibliothek ein zum Lesen animierendes Thomas-Mann-Zimmer eingerichtet, und zwar mit Requisiten aus der Fernsehserie über die Künstlerfamilie

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

Der dunkle, doch keineswegs wuchtige Schreibtisch erinnert stark an das Original, das im Thomas-Mann-Archiv in Zürich steht. Ebenso die Schreibmappe, der Brieföffner, der Briefbeschwerer, der Stuhl mit der verschlungenen Lehne. Lediglich die dicken Bücher mit Fotografien der Familie Mann sind dazugelegt, und die Bücherregale an den Wänden sind bei weitem nicht so hoch und so voll wie im letzten Arbeitszimmers des großen Schriftstellers in Kilchberg. Mit Requisiten aus dem Film "Die Manns - ein Jahrhundertroman" von Heinrich Breloer aus dem Jahr 2001 ist das neue Thomas-Mann-Zimmer in der Tölzer Stadtbibliothek eingerichtet, das an diesem Montag, 8. Oktober, 19 Uhr, eröffnet wird. "Für uns ist es wichtig, einen solchen Anlaufpunkt zu haben, der zum Verweilen einlädt", sagt Initiator und Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart.

Bad Tölz hat so etwas noch nicht. An der Heißstraße steht zwar die Villa, die Mann im Jahr 1909 bauen ließ und 1917 wieder verkaufte - was den Anlass hergab, um 2017 in der Kurstadt ein Thomas-Mann-Jahr zu feiern. 1926 wurde das Haus von der Kongregation der Armen Schulschwestern erworben, die es fast ein Jahrhundert lang sorgfältig in Schuss hielt, jedoch kaum veränderte. Das ist ein Segen, aber auch mit einem kleinen Nachteil verbunden: Denn besichtigen kann man die Villa nicht. In der Stadtbibliothek an der Hindenburgstraße könnten sich die Besucher im nachempfundenen Arbeitszimmer hingegen aufhalten und "das tun, wofür Thomas Mann eigentlich da ist - nämlich, um ihn zu lesen", sagt Botzenhart.

Die Requisiten aus dem Film stammen aus der Villa "Villino" in Feldafing bei Starnberg, ebenfalls einem Sommersitz des Schriftstellers. Als ihm das von der Artemed-Gruppe betriebene Benedictus-Krankenhaus heuer überraschend gekündigt hatte, wandte sich Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer vom Thomas-Mann-Forum München hilfesuchend in einer E-Mail an Botzenhart. "Das war überfallartig", sagt der Dritte Bürgermeister und erzählt, dass er allerdings gleich an die Stadtbücherei als neue Heimstätte für das Filmarbeitszimmer mit Schreibtisch, Utensilien und Büchern gedacht habe. Von Bürgermeister Josef Janker und vor allem von Büchereichefin Melanie Sappl habe er sofort das Signal bekommen, "das machen wir", berichtet er. "In einer Stunde habe ich Heißerer zugesagt." Zu den Exponaten zählt im Übrigen auch eine Reproduktion des Gemäldes "Die Quelle" von Ludwig Hofmann, das nackte Knaben beim Baden zeigt. Das Original hing 20 Jahre lang in Manns Arbeitszimmer. Den Raum in der Stadtbibliothek habe Elisabeth Hinterstocker, Leiterin des Tölzer Stadtmuseums, maßgeblich mitgestaltet, berichtet Botzenhart. Von den Gardinen bis hin zur Farbe der Wände.

Prominenter Gast bei der Eröffnungsfeier ist Professor Frido Mann, ein Enkel des Schriftstellers. Er hält einen Vortrag über das Thema "Thomas Mann - der transatlantische Dialog". In Korrespondenz dazu spricht Dirk Heißerer zuvor über "Thomas Mann - der bayerische Dialog". Auch Botzenhart gehört zu den Referenten. Allerdings habe er darauf verzichtet, seinen Vortrag nun "Thomas Mann - der Tölzer Dialog" zu nennen, sagt er mit leichter Ironie. Stattdessen widmet er sich in seinen Ausführungen dem Weg von Bad Tölz hin zur Thomas-Mann-Stadt. Für die musikalische Gestaltung zeichnet die Harfenistin Anette Hornsteiner verantwortlich. Der Eintritt ist frei.

Botzenhart denkt indes schon an die nächsten Projekte. Der Thomas-Mann-Weg mit neun Stationen von der Bücherei über die Villa bis zum Prinzregent-Luitpold-Genesungsheim und zurück soll am 6. Juni 2019 eröffnet werden, also am 144. Geburtstag des Schöpfers der "Buddenbrooks" und des "Zauberbergs". Ein Jahr später soll das erste Thomas-Mann- Festival in der Woche des Feiertags Christi Himmelfahrt folgen. Vorgesehen sei eine Mischung aus Vorträgen, Musik, Lesungen und Filmen, so Botzenhart. "Schwerpunkt wird der 'Tod in Venedig' sein."