5. Mai 2019, 21:52 Uhr Linie S 7 Freistaat zahlt für barrierefreien Bahnhof

Worum in Ebenhausen seit Jahren vergeblich gekämpft wird, das hat Höllriegelskreuth jetzt erreicht: Der Bahnsteig an der Linie S 7 ist barrierefrei. Die Deutsche Bahn schwärmt in ihrer Pressemitteilung, die Passagiere könnten sich "über mehr Komfort an ihrem Bahnhof freuen". Im vergangenen Herbst seien Aufzüge eingebaut worden, und nun erreichten die Fahrgäste die Bahnsteige stufenfrei und stiegen ebenerdig in die S-Bahn ein. Insgesamt habe die Bahn rund 6,5 Millionen Euro investiert, wovon 6,35 Millionen Euro der Freistaat Bayern als freiwillige Leistung zur Verfügung gestellt habe. Den umgebauten Bahnhof ziert das Signet "Bayern barrierefrei - Gefördert durch den Freistaat Bayern". Arbeitsministerin Kerstin Schreyer übergab es der Leiterin des Münchner Bahnhofmanagements, Mareike Schoppe, und Pullachs Zweiter Bürgermeisterin Cornelia Zechmeister. Die Investitionen umfassen laut Bahn: Neubau eines Außenbahnsteigs an Gleis 1 inklusive eines 36 Meter langen Bahnsteigdachs und Zuwegung entlang der vorhandenen P&R-Anlage; Umbau des Mittelbahnsteigs mit nur noch einer Bahnsteigkante an Gleis 2 und einem 36 Meter langen Dach; beide Bahnsteige sind 96 Zentimeter hoch und ermöglichen so einen stufenfreien Einstieg in die S-Bahn; Einbau eines Blindenleitsystems; Modernisierung der Bahnsteigausstattung.