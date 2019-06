11. Juni 2019, 21:55 Uhr Linde umgeknickt Anzeige wegen Baumfrevels

Die Stadt Wolfratshausen sucht einen Unbekannten, der eine frisch gepflanzte Linde beim Spielplatz an der Margeritenstraße abgeknickt hat. Wie Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) kürzlich im Bauausschuss des Stadtrats bekannt gab, gehört der Baum zu drei Sommerlinden, die am 7. Mai zum Tag des Baumes dort gepflanzt worden waren. Die Stadt habe bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet, um sachdienliche Hinweise werde gebeten. Wie der Bürgermeister erklärte, ist an der Stelle Ersatz vorgesehen: Noch im Juni würden drei Sommerlinden als Hochstamm und mit einem Dreibock ummantelt gepflanzt.