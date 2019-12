Das Kino in Kochel zeigt in den kommenden Tagen wieder besondere Filme als Weihnachtsmatinee für die ganze Familie und teilweise in Kooperation mit dem Verein Oikos aus Schlehdorf. Am Donnerstag, 26. Dezember, steht die Verfilmung von "Heidi" aus dem Jahr 2015 auf dem Programm. Der Film zeigt Bruno Ganz in seiner letzten Filmrolle als wohlwollender Großvater. Und Heidi wird hier deutlich fröhlicher gespielt als im Original, eine aufgeweckte Heldin, die weiß, was für sie richtig ist", heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Am Sonntag, 29. Dezember, zeigt das Kochler Kino dann zusammen mit Oikos "Der Himmel über Berlin", dem Klassiker von Wim Wenders und mit Bruno Ganz in der Rolle des Engel Daniel. In Gastrollen treten Peter Falk und Nick Cave auf. Die Geschichte handelt von zwei Engeln. Einer, Daniel, verliebt sich in eine irdische Trapezkünstlerin, und dann ist es um ihn geschehen: Er verzichtet auf seine Unsterblichkeit und muss auf die Erde. Er landet in Berlin, direkt an der Mauer, vor einem Kaffeestand, und die Reise geht weiter. Einlass jeweils um 10.30 Uhr mit Frühstück.