9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Lichterprozession Punsch am Lagerfeuer

Eine besondere Idee in dieser dunklen Jahreszeit: Die Pfarrgemeinde Benediktbeuern-Bichl lädt alle Jugendlichen und älteren Kinder ein, am Dienstagabend, 11. Dezember, mit Fackeln und Lichter durch die Nacht zu ziehen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bichler Schwimmbad. Auf der kurzen Wanderung gibt es an einigen Stationen eine Geschichte, die auf Advent und Weihnachten einstimmt. Zum Abschluss gibt es für alle am Lagerfeuer Punsch und Lebkuchen.