12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Lesungen mit Musik "Heilige Nacht" allerorten

Auch in diesem Jahr steht Ludwig Thomas "Heilige Nacht" unangefochten auf Platz 1 der literarischen Adventshitparade. In Benediktbeuern liest Michael Rieger das in bairischem Dialekt verfasste Versepos am Montag, 17. Dezember, in der beheizten Marienkirche (Beginn 19 Uhr). Musikalisch begleiten ihn die Goaßara Schuilehrer und die Benediktbeurer Klarinettenmusik. Tags darauf steht Thoma im Penzberger Pfarrzentrum Christkönig auf dem Programm (19 Uhr). Es liest Johannes Bauer, begleitet vom Ensemble Herrschaft Saitn und den Nantesbucher Sängern. In Vereineheim Dorfen machen die Wellküren und Monika Baumgartner am 19. und 20. Dezember Station auf ihrer "kleinen Bethlehem-Rallye" (jeweils 20 Uhr). Auch Christoph Well ist mit von der Partie. Restkarten gibt es bei Wolfgang Ramadan unter www.brotzeitundspiele.de. Wer eine szenische Fassung erleben möchte, ist im Tölzer Marionettentheater an der richtigen Adresse. Klaus Wittmann (Erzähler) und der Dreigesang Ossiander-Darchinger begleiten das Spiel auf einer zwölf Meter langen Bühne; Infos unter https://marionetten-toelz.de