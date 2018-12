9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Lesung Unheilige Allianzen

Manfred Fock gastiert im Freiraum mit "Wildschwein ante portas"

Auch im "Freiraum" in Münsing neigt sich das Kultur-Jahr dem Ende zu. Als letzte Veranstaltung im Jahr 2018 tritt Manfred Fock am Mittwoch, 12. Dezember, um 19.30 Uhr (Einlass von 19 Uhr an) mit einer vorweihnachtlichen Lesung der anderen Art an. Was schon der Titel "Wildschwein ante portas" verdeutlicht.

Der "Kultautor der Gartenzwerg-Trilogie" (Stuttgarter Nachrichten) erzählt in vier Geschichten, wie ein Wildschwein an Heiligabend Familie Schmidinger in deren Wohnzimmer "besucht". Eine Kuh fliegt - befördert durch ein stählernes Überlandtier namens ICE - durch die Lüfte. Ein Semmelknödel geht mit einem Meisenknödel eine unheilige Allianz ein und Bahnhofsvorsteher Friedhelm Kannengießer weiß lange im Voraus, wann sich in Beislbullach die Bahnschranke öffnet und schließt. Hintergründig-grotesk, mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors präsentiert Manfred Fock diese besondere Geschichte. Es spielt Sophia Schmid (Diskantzither) von der Musikhochschule München.

Manfred Fock - auch unter Dr. Fridolin Fox, Anton Hechler, Amadeus Alco, Prof. Alfonso Kotzpickel, Prof. Albert Schmetterding bekannt - ist in München geboren und lebt im Landkreis Fürstenfeldbruck. In den Siebziger-bis Anfang der Achtzigerjahre arbeitete er im Trikont-Verlag und half mit beim Aufbau der taz-Regionalredaktion München. Nach einem abgebrochenen Journalismus-Volontariat studierte er Sozialpädagogik. Seit 1985 arbeitet er im Bereich der Straffälligenhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs als Mediator in Strafsachen. Zudem absolvierte er einen zweijährigen Unterricht bei Horst Schwarzer (Richard-Strauß-Konservatorium) in Rezitation und Vortrag.

Serviert werden dem Publikum kleine Köstlichkeiten. Damit das Freiraum-Team besser planen kann, ist die Reservierung der Eintrittskarten notwendig. Der Eintritt kostet zwölf Euro pro Person. Karten gibt es unter den Rufnummern 08177/929687 oder 0176/56341881 oder per E-Mail unter info@freiraum-muensing.de.