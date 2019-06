7. Juni 2019, 22:23 Uhr Lesung über Demenz "Der alte König in seinem Exil"

Um das Leben mit geliebten Menschen, die an Demenz erkrankt sind, dreht sich eine Lesung mit Musik im AWO-Demenz-Zentrum Wolfratshausen am Dienstag, 11. Juni, von 18 Uhr an. Der österreichische Schauspieler Werner Steinmassl erzählt aus Arno Geigers biografischem Roman "Der alte König in seinem Exil". Begleitet wird er von Philipp Ortmeier am Cello. Geiger schildert die Demenz-Erkrankung seines Vaters, von den kaum merklichen Anfängen bis zum Umzug in ein Heim. "Das Publikum wird nicht nur Zeuge der Chronologie einer Krankheit, die inzwischen 1,6 Millionen Bundesbürger erfasst hat, sondern auch der poetisch nachgezeichneten Neubegegnung eines Vaters mit seinem Sohn", heißt es in der Einladung. Geiger werfe in anrührenden und humorvollen Dialogen ein eigenes Licht auf eine Krankheit, mit der immer mehr Angehörige konfrontiert sind. Eintritt frei.