Kennen Sie die Tulpenatmung? Aber die Yogaübungen seufzendes Pferd und die sich häutende Schlange, die schon. Auch nicht. Schade, dann kämen nämlich alle runter, ganz schnell. So wie Gundula Bundschuh, die Protagonistin und Alter Ego in den nunmehr vier Romanen von Andrea Sawatzki. Das vorwiegend weibliche Publikum verbündet sich bei der Lesung in der Buchhandlung Rupprecht am Samstag augenblicklich mit beiden. Denn was die Schauspielerin, Hörbuchsprecherin und Romanautorin an Alltagsunbilden einer Mutter zweier Kinder, Elternbeiratsvorsitzenden, Hundehalterin und Ehefrau schildert, ist zwar irgendwie vorhersehbar, wie eine zugemüllte Garage oder eine stetig mahnende Mutter und Schwiegermutter. Doch in so urkomischen Bildern kunterbunt und fantasievoll gemalt, dass man nicht anders kann, als sich köstlich auf Kosten dieser geplagten Frau im besten Alter zu amüsieren.

Ausverkauft war die Lesung und Vorstellung des neuen Romans "Andere machen das beruflich" seit Wochen, erfahren die 265 Zuhörer, die nachgerade an den Lippen der Sawatzki hängen. Denn diese, wenn sie sich nicht immer wieder zu diesem umwerfenden Lächeln auffächern, werden wohl einen Teil ihres Ruhms bei Film und Fernsehen begründen. Oder die frische klare Frauenstimme, das ungekünstelte Hochdeutsch und die deutliche Aussprache mit ausformulierten Endungen: schon das ein Genuss. Und man wünscht sich ganz nebenbei, dass das Genuschel, Verschlucken und Verkürzen der Sprache im Fernsehen endlich aufhört. Dass Andrea Sawatzki eine Schönheit ist, muss an dieser Stelle nicht auch noch herausgestellt werden. Nur: so rot sind ihre Haare in Wirklichkeit nicht. Aber die schräggestellten Augen, die auch beim Lächeln anknipsen groß bleiben, die sind tatsächlich so blau und senden Blitze aus, dass es eine Art hat.

Die vielen Zuhörerinnen und einige männliche Begleiter erfahren aber auch ein wenig aus dem Privatleben der in Kochel am See geborenen Autorin, die in einem Thriller einige Traumata aus der Jugend und Kindheit aufgearbeitet hat, wie sie erzählt. In ihrem vierten Roman über die Familie Bundschuh knüpfe sie schon ein wenig an ihr eigenes Familienleben an "mit zwei Kindern, zwei Hunden ja, und einem Mann". Da wird zum ersten Mal so richtig losgelacht: der Mann wird am Schluss genannt. Die Männer im Publikum blinzeln verhalten. Denn wer die TV-Filme nach Sawatzkis Romanvorlagen gesehen hat, kennt die Rolle des Ehemannes Gerald, den Axel Millberg verkörpert: sich entziehen und immer brummig sein ob der Übermacht der wirklich Wichtigen in der Familie und sich auf sein Hobby konzentrieren. Eine LP-Sammlung deutscher Schlager ist das, was Gerald überleben lässt. Nun aber zurück zur Lesung über den Roman, dessen Sujet rasch erzählt ist. Gundula Bundschuh wird an eine Schule berufen, um mit einem wilden Haufen von Schülern den "Sommernachtstraum" von William Shakespeare einzuüben. Ob das gelingt, erfahren die dauerlächelnden und kichernden Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Wohl aber, was sich alles so tut bei der Familie Bundschuh und wie Gundula ihrerseits das alles überlebt.

Das erzählt Andrea Sawatzki, die eine geniale Vorleserin ist. Denn sie bleibt auch bei den vergnüglichsten Schilderungen ernst, setzt Pausen, schaut ins Publikum. So wie bei den Sequenzen wie der Rutsche, die der Sohn von hohen Schränken für sein Meerschweinchen baut. Oder die Szene, als Gundula Bundschuh zum ersten Mal vor die desinteressierten und plärrenden Schülern tritt und sich augenblicklich ein Tinnitus entwickelt. Zuvor begegnet sie Jürgen, dem Erdkundelehrer. Dessen Stimme und vermutlich angeborene Larmoyanz übernimmt sie genauso, wie die von Judy Winter alias Mutter im Film.

So geriert die Lesung vor dem Wolfratshauser Publikum rasch zu einem Ein-Frau-Theaterstück, bei dem sich die Zuhörerinnen und Zuhörer beherrschen müssen, nicht dauernd Applaus zu spenden.

Auch wenn es streng genommen albern ist, eine Frau ohne Gebiss sprechen zu hören, wie im konkreten Fall die Schwiegermutter morgens in der Küche. Das Publikum in der Loisachstadt ist an diesem Punkt bereits sozusagen eingelacht und verzichtet auf die Tulpenatmung zum Runterkommen.