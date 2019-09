Zum fünften Todestag der Schriftstellerin und Grafikerin Sigrid Heuck am 2. Oktober liest Klaus Wittmann aus ihrem Buch "Die alte Mühl". Die Veranstaltung findet dort statt, wo Heuck gewirkt und gelebt hat: in Bauernstube ihres Hauses in der Grabenmühle bei Einöd. Die Lesung wird musikalisch durch Sepp Bilgeri an der Harfe begleitet. Sie beginnt um 19.30 Uhr. in "Die alte Mühl" erzählt Heuck vom Schicksal eines alten Hauses - ihres Hauses - und seiner Vergangenheit mit seinen Bewohner über sechs Jahrhunderte hinweg. "Historisch genaue Recherche und schriftstellerische Phantasie lassen einen spannenden und anschaulichen Bilderbogen aus der deutschen Vergangenheit entstehen", erklärt Wittmann, "in dem sich persönliche Schicksale, Alltagsleben und große Politik" mischen." Der Eintritt zur Lesung ist frei, es wird um Spenden gebeten. Reservierung ist erforderlich, Barbara Holzmayr: bholzmayr@t-online.de