31. Mai 2019, 21:56 Uhr Lesung in Benediktbeuern Mit Frido Mann nach Kalifornien

Eine Lesung mit Frido Mann, dem Enkel von Thomas Mann, gibt es am Sonntag, 2. Juni, von 11 Uhr an in der Fachberatung Heimatpflege des Bezirks Oberbayern in Benediktbeuern. Der Psychologe und Schriftsteller liest aus seinem neuen Buch über das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades. Frido Mann hat Teile seiner Kindheit in der kalifornischen Villa verbracht, die Thomas Mann während seines Exils von 1942 bis 1952 mit seiner Familie bewohnte. Die Veranstaltung ist zugleich Finissage der aktuellen, erfolgreichen Faust-Ausstellung, die im Anschluss in der Goethe-Gesellschaft in Chemnitz gezeigt wird. Barrierefreier Zugang, der Eintritt ist frei.