22. April 2019, 22:15 Uhr Lesung in Bad Tölz "Italienische Reise" mit Denis Scheck

Denis Scheck, Literaturkritiker, Übersetzer, Journalist und Moderator der Büchersendung "Druckfrisch", ist am Dienstag, 30. April, zu Gast in der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz (Marktstraße 20). Scheck hat ein ausführliches Nachwort zum neuen Bildband von Helmut Schlaiß "Johann Wolfgang von Goethe - Italienische Reise" geschrieben. "Eine stilvollere Hommage hätte selbst Goethe sich kaum wünschen können", heißt es in der Ankündigung zu Schecks Auftritt in Bad Tölz. Dort wird der Kritiker, der den Veranstaltern zufolge den Literaturbetrieb wie seine Westentasche kennt, Interessantes über die "Italienische Reise" erzählen. Karten zur Lesung von Scheck kosten 12 Euro und sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Rupprecht erhältlich (Telefon 08041/7927490). Der Beginn ist für 20 Uhr angesetzt, Einlass ist eine halbe Stunde früher.