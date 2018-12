17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Lesung im Stadtmuseum Das Reisen entdecken

Gedanken an den Aufbruch ins Unbekannte, das Träumen vom Unterwegssein oder das Abschiednehmen will die aktuelle Ausstellung "Koffer im Kopf" im Museum Penzberg wecken. Der Koffer als reales Transportmittel oder auch im übertragenen Sinn nimmt das alles auf und kann als Begleiter auf dem eigenen Lebensweg verstanden werden. Nun begleitet die Sonderschau zum 20-jährigen Bestehen der Kunstzeche eine neue Reihe mit stimmungsvollen Lesungen. Zu Beginn beschäftigt sich Kunstvermittlerin Leonore Maria Pflanzer unter dem Motto "Vom Fliehen - Vom Entdecken - Vom Reisen" mit Reiseberichten antiker Autoren wie der "Odyssee" des Griechen Homer. Genauso beschäftigt sie sich mit klassischen Texten des französischen Autors Jules Vernes und von zeitgenössischen Autoren. Gleich an zwei Terminen können die Gäste der Kunstvermittlerin zuhören. Erstmals liest Leonore Maria Pflanzer am Donnerstag, 20. Dezember, im Museum Penzberg. Ein zweites Mal kommt sie am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, zu einer Lesung. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 14 Uhr. Der Eintritt ist im Preis für das Museumsticket inbegriffen. Die Reihe soll 2019 fortgesetzt werden.