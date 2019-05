13. Mai 2019, 21:52 Uhr Lesung bei der VHS Terrorverdacht

Mathias Kopetzki erzählt von Vorurteilen und Kränkungen

Die Stadt Penzberg wird dieses Jahr 100 Jahre alt, die örtliche Volkschochschule (VHS) feiert ihr 70-Jähriges. Unter dem Motto "70 Jahre Wissen teilen" beginnt das VHS-Jubiläumsjahr am Dienstag, 14. Mai, mit einer szenischen Autorenlesung des Buchautors und Schauspielers Mathias Kopetzki aus "Wenn alle denken, Du bist der Terrorist". Er erzählt von kleinen Sticheleien und großen Kränkungen, seltsamen Verwechslungen, von skurrilen Begegnungen mit begriffsstutzigen Sicherheitsleuten, unbelehrbaren Lehrern und überfreundlichen Flüchtlingshelfern.

Mathias wächst in den Siebzigerjahren in einem kleinen Örtchen in Niedersachsen auf. Mit fünf Jahren erfährt er durch Zufall, dass er adoptiert wurde und ausländischer Herkunft ist. Aufgrund seiner exotischen Erscheinung stößt er im Laufe seiner Kindheit und Jugend immer wieder auf befremdliche Reaktionen bis hin zu offenem Rassismus. Auf unterschiedliche Weise gelingt es ihm, sich dagegen zu behaupten - doch auch als Erwachsener widerfahren ihm zuweilen absurde Erlebnisse, in denen er als Projektion für fremdenfeindliche Ängste, Vorurteile oder Sehnsüchte herhalten muss.

Mit viel Humor, Sensibilität und Offenheit erzählt Mathias Kopetzki seine berührende und spannende Geschichte, von Fremdsein und Selbstbehauptung, von Kampf und vom Loslassen, von der jahrelangen Suche nach Identität - in einem Land, in dem Herkunft immer noch eine große Rolle spielt. Und hält ganz nebenbei der bundesdeutschen Gesellschaft der vergangenen 40 Jahre mit all ihren Ängsten und Neurosen einen Spiegel vor.SZ

VHS und Stadtbücherei: Lesung Matthias Kopetzki, Dienstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei, Karlstraße 25, Eintritt 9 Euro