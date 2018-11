6. November 2018, 13:43 Uhr Leonhardi Unfall bei der traditionellen Wallfahrt in Bad Tölz

Ein Reiter verunglückt, als er von seinem Pferd stürzt. Das Tier hatte den Halt auf dem Pflaster verloren. Der Mann verletzt sich am Kopf, wohl aber nicht lebensbedrohlich

Ein Unfall hat die 163. Leonhardifahrt überschattet: Ein Vorreiter verletzte sich am Kopf, als er vom Pferd stürzte. Nach Angaben der Stadt war der Mann gegen 12.30 Uhr auf der Salzstraße kurz vor der Einmündung in die Bahnhofstraße unterwegs. In diesem Moment rutschte dessen Tier mit einem Huf auf dem Kopfsteinpflaster weg. So kam der Mann zu Sturz. Er verletzte sich am Kopf, blieb jedoch ansprechbar. Lebensbedrohlich sollen die Verletzungen aber nicht gewesen sein.

Das Pferd blieb unverletzt. Der zweite Vorreiter konnte den Vierbeiner anfangen. Der Zug der Leomhardifahrt musste für 20 Minuten angehalten werden. Der verunglückte Reiter wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. SZ