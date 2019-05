19. Mai 2019, 22:11 Uhr Leonard Lorenz stellt aus Aus dem Leben eines Bildhauers

Zu seinem 70. Geburtstag im vergangenen Jahr hat der Bildhauer Leonard Lorenz eine große Retrospektive gezeigt. Jetzt präsentiert er eine Ausstellung unter dem Titel "Aus dem Leben" mit Skulpturen, Gemälden und Zeichnungen. Eröffnung ist am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr. Zur musikalischen Unterhaltung trägt Leonards Frau, die Geigerin Andrea Schumacher, bei, und zwar zusammen mit Sohn Felix Lorenz am Violoncello und Reinhold Koller am Akkordeon. Der Künstler Lorenz hat schon in Paris, New York und Wien, auf der Art Basel und im Haus der Kunst ausgestellt, seine Skulpturen stehen etwa vor der Zentrale der Telekom in Frankfurt und im Messner-Museum in Bozen. In Neufahrn, wo er seit Anfang der Achtzigerjahre lebt, hat er eine alte Scheune in ein großartiges Atelier umgewandelt. "Ein Biotop, das es mir ermöglicht, wandelbar zu bleiben", nennt Lorenz es.

Dauer der Ausstellung: Montag 27. Mai, bis Samstag 2. Juni, geöffnet von 15 bis 19 Uhr; Artforum Lorenz, Starnberger Straße 103a, Neufahrn bei Schäftlarn