Auf großes Interesse stieß im vergangenen Jahr das Treffen der Lenggrieser Zammtischler zum Thema "Problematische Wegebeziehungen im Bereich des Feuerwehrhauses in Schlegdorf". Landschaftsarchitekt Fritz Erhard erörterte hierzu seine Ideen zu einer möglichen Entschärfung. Als nächsten Schritt entschied man daraufhin, sich bei einem Termin im Rathaus Gehör zu verschaffen und mehr Informationen einholen zu wollen. "Einige Anwohner haben sich da gleich bereit erklärt mit zu kommen", erklärt Klas Stöver, der dieses Thema auf den Tisch gebracht hat. Jüngst konnten die Zammtischler das Anliegen und mögliche Pläne in einer Diskussionsrunde mit Bürgermeister Werner Weindl (CSU), Geschäftsleiter Tobias Riesch und Karl Ertl vom technischen Bauamt erläutern.

Im Verlauf des Gesprächs wurde nach Angaben der Zammtischler deutlich, dass zwei Aspekte maßgeblich für die Verwirklichung des Projektes zu Grunde liegen: Zum einen sei die Gemeinde darauf angewiesen, dass die betroffenen Anlieger einen Randstreifen ihres Grundstückes für den Bau eines Gehweges von Lenggries nach Schlegldorf/Arzbach an die Gemeinde abträten. Ausgeschlossen sei unter anderem auch nicht der Bau eines Gehwegteilstückes, sollten genügend zusammenhängende Randstreifen in Gemeindebesitz sein. Zum anderen müssen die baulichen Veränderungen an der Staatsstraße um das Feuerwehrhaus betrachtet werden, die eine Überquerung der Straße für Fußgänger sicherer machen würden. Nachdem die Ergebnisse einer orientierenden Untersuchung von Bodenproben ergaben, dass man in der Planung weiter voranschreiten könne, soll es nun Gespräche mit der Freiwilligen Feuerwehr Schlegldorf geben bezüglich deren Bedürfnisse und Wünsche. In diesem Zusammenhang würden dann auch die Zammtisch-Belange der Fuß- und Radwegverbindungen eingebracht und bearbeitet werden, heißt es seitens der Gruppierung. Unabhängig davon könne aber eine bauliche Veränderung des Wartebereiches an der Bushaltestelle "Am Unteren Gries" vorgenommen werden, wenn der Grundstücksbesitzer zustimmt.

Für Maßnahmen an der Staatsstraße 2072 selbst sei jedoch das Landratsamt respektive das Straßenbauamt Weilheim zuständig. Deshalb wandte sich Anwohner Martin Kellner mit der Anfrage an den zuständigen Sachgebietsleiter Georg Fischhaber. Er stellte in Aussicht, diese Vorschläge mit Polizei und Straßenbauamt noch einmal zu besprechen. Zudem wurden Grundsatzfragen zum weiteren Vorgehen des Zammtischs, auch hinsichtlich anderer geplanter Projekte, besprochen. Die Möglichkeit zum Dialog soll ebenso bleiben wie das Vorhaben, Bürgern vereint eine zu Stimme geben. Interessierte sind zu den regelmäßigen Treffen, einmal im Monat, willkommen. Weitere Informationen unter zammtisch@gmx.de