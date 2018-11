9. November 2018, 22:07 Uhr Lenggries Weg am Sylvenstein gesperrt

Der Geh-und Radweg zum Sylvensteindamm ist von Montag, 12. November, an zwischen der B13-Überführung und der Dammkrone gesperrt. Der Radtunnel an der Dammkrone wird ebenfalls geschlossen. Grund sind Bauarbeiten des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim am Triebwasserstollen nördlich des Radwegtunnels. Damit wird die bevorstehende Wintersperre bereits am 12. November beginnen. Die Bauarbeiten ziehen sich bis in das Jahr 2020. Weitere Sperrungen des Geh- und Radweg sind vorgesehen, der genaue Zeitrahmen lässt sich derzeit aber noch nicht einschätzen und kann daher erst im kommenden Frühjahr mitgeteilt werden. Die kommende Sperre soll, wie in den letzten Jahren, bis nach Ende des Winters gelten.