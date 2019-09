Das nächste Treffen des neuen "Zammtisch" in Lenggries ist für Dienstag, 3. September, im Gasthaus Neuwirt anberaumt. Beginn ist um 19 Uhr. Der "Zammtisch" soll eine Art Ideenwerkstatt zu allen Themen der Ortsentwicklung in und rund um Lenggries sein. Eingeladen zu den monatlichen Treffen sind alle Bürger und Interessierten, die Ideen und Vorschläge einbringen sowie Projekte in Gemeinschaft voranbringen wollen. Beim Treffen an diesem Dienstag stehen unter anderem folgende Themen auf der Tagesordnung: die Querung der Staatsstraße 2072, der Gehsteig und der Wartebereich an der Bushaltestelle im Bereich Feuerwehrhaus Schlegldorf, Schulwegsicherheit und Schülerlotsen, sowie Ortsgestaltung und Verkehrssituation.