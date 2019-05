17. Mai 2019, 21:51 Uhr Lenggries Tödlicher Unfall am Sylvenstein

Motorradfahrer wird erst am Tag darauf geborgen

Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Reichersbeuern ist auf der B 13 am Sylvenstein tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben vermutlich schon am Donnerstagnachmittag. Da hatte sich der junge Mann für eine kurze Ausfahrt mit seiner Honda verabschiedet. Als der Motorradfahrer am Abend nicht wiederkam und auch über Nacht von zu Hause fernblieb, veranlasste seine Familie am nächsten Morgen eine Handyortung. Der 23-Jährige wurde am Freitag gegen 9.30 Uhr an einer kaum erkennbaren Unfallstelle tot aufgefunden.