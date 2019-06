23. Juni 2019, 22:24 Uhr Lenggries-Steinbach Sommerfest im "Biotop"

Seit rund einem Jahr baut das Biotop Oberland Gemüse auf seinen Flächen in Lenggries an. Die solidarische Landwirtschaft zählt gut 400 Mitglieder, welche wöchentlich mit von der Genossenschaft erzeugtem Biogemüse versorgt werden. Wer wissen möchte, wie das Biotop genau funktioniert, sich mit den Mitgliedern unterhalten will oder das Gärtnereiteam kennen lernen möchte, ist zum Biotop-Sommerfest eingeladen. Es findet bei freiem Eintritt statt am Samstag, 29. Juni, von 14 Uhr an in Lenggries-Steinbach mit Gärtnereiführung, Kochen und Grillen, Kinderprogramm und der Band "Mountain Lake Vista".