Das Nachhaltigkeitsteam des Sankt-Ursula-Gymnasiums Hohenburg organisiert eine Podiumsdiskussion zum Thema "Regionalentwicklung und Klimawandel". Die Veranstaltung findet am Dienstag, 21. Januar, im Alpenfestsaal in Lenggries statt. Unter dem Motto "Wählerinnen und Wähler von morgen treffen Politikerinnen und Politiker von morgen" haben die Schülerinnen junge Politiker und Vertreter der Jugendorganisationen der Parteien eingeladen, wie Tamara Höcherl, Leiterin des Nachhaltigkeitsteams, mitteilt. Außerdem auf dem Podium: Stefan Drexlmeier von der Energiewende Oberland. Die Themen an diesem Abend umfassen die Bereiche Energieversorgung, Mobilität, Tourismus und Landwirtschaft. Das Nachhaltigkeitsteam stellt Fragen, wie zum Beispiel die Energieversorgung im Oberland aussehen soll, wie das Mobilitätskonzept der Zukunft gestaltet werden soll, wie der Nahverkehr im Oberland attraktiver werden kann. Erörtert werden auch Fragen nach dem Tourismus, insbesondere wie ein sanfter Wintertourismus aussehen könnte. Außerdem geht es darum, wie Landwirte der Region unterstützt werden, damit sie gegenüber Großbetrieben konkurrenzfähig bleiben und zugleich klimafreundlich wirtschaften können. Das Klimapaket der Bundesregierung steht auf dem Prüfstand, und es soll über Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger diskutiert werden, aktiv etwas zum Klimaschutz im Oberland beizutragen.

Die Podiumsdiskussion beginnt um 19 Uhr; Einlass mit Möglichkeit zum Abendessen ist von 17.30 Uhr an.